Die Schweizer Playoff-Gegner im Europacup lassen am Wochenende die Muskeln spielen.

Legende: Schaut zunächst noch skeptisch drein Kopenhagens Jordan Larsson in der Partie gegen Nordsjaelland. Imago/Gonzales Photo

Wenige Tage vor dem Hinspiel in den Champions-League-Playoffs beim FC Basel hat der FC Kopenhagen am Wochenende Zuversicht tanken können.

In der heimischen Liga gelang den Dänen gegen Nordsjaelland nach Rückstand in der 2. Hälfte die Wende. Ex-BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko traf in seinem 8. Spiel für Kopenhagen erstmals, die weiteren Treffer zum 3:1-Erfolg des Leaders erzielten die Verteidiger Pantelis Hatzidiakos und Yoram Zague.

Bratislava mit Minisieg

YB's Europa-League-Gegner Slovan Bratislava erkämpfte sich zuhause gegen Skalica einen 1:0-Erfolg. Den Treffer für den in der slowakischen Meisterschaft noch ungeschlagenen Hauptstadtklub erzielte Danylo Ignatenko.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Hinspiele in den Europacup-Playoffs wie folgt: Mittwoch, 20. August, 20:10 Uhr: Basel – Kopenhagen auf SRF zwei.

Donnerstag, 21. August, 20:10 Uhr: Slovan Bratislava – YB auf SRF zwei.

Schachtar und Besiktas gewinnen

Der ukrainische Vertreter Schachtar Donezk, Servettes Gegner in den Conference-League-Playoffs, siegte dank Treffern von Juchym Konoplja und Vinicius Tobias beim noch punktelosen Weres Riwne mit 2:0.

Lausanne-Gegner Besiktas Istanbul feierte einen Last-Minute-Sieg. Zuhause gegen Eyüpspor erzielte Rafa Silva das 2:1-Siegtor erst in der 96. Minute.