In dieser Woche finden im Europacup die 5. Gruppenspiele statt. YB tritt in der Champions League zuhause gegen Roter Stern Belgrad an, Servette empfängt Startrainer Jose Mourinho und die AS Roma in der Europa League und in der Conference League reist Lugano nach Norwegen zu Bodö/Glimt. So haben sich die Schweizer Gegner am Wochenende in der Meisterschaft geschlagen:

Serbien: Roter Stern jubelt dank Bukari-Doppelpack

Roter Stern und YB duellieren sich am Dienstag in Bern in der Champions League um Rang 3 und damit um das europäische Überwintern. Während YB am Samstag beim FCZ die zweite Saisonniederlage kassierte, feierte Roter Stern einen 2:1-Auswärtssieg bei Novi Sad. Matchwinner für Roter Stern, das in der heimischen Liga 3 Punkte hinter Leader und Erzrivale Partizan auf Rang 2 liegt, war Osman Bukari mit einem Doppelpack. An den Ghanaer haben die Berner keine guten Erinnerungen: Bukari war es, der Belgrad beim 2:2 im Heimspiel gegen YB in der 88. Minute den Punktgewinn gesichert hatte.

08:48 Video Archiv: YB verpasst Sieg in Belgrad nach spätem Gegentor Aus Sport-Clip vom 04.10.2023. abspielen. Laufzeit 8 Minuten 48 Sekunden.

Italien: Roma mit Pflichtsieg

Nach schwachem Saisonstart hat sich die AS Roma allmählich gefangen. Zwei späte Tore von Paulo Dybala (81.) und Stephan El Shaarawy (90.) sicherten dem Team von Coach Mourinho gegen Udinese den 3:1-Heimsieg. Damit liegen die Römer auf Platz 5. Der Rückstand auf den letzten CL-Platz (Napoli) beträgt 3 Punkte, Leader Inter hat bereits 11 Zähler Vorsprung auf die Roma.

Norwegen: Bodö/Glimt mit Ausrutscher

Bodö/Glimt hat nach 6 Siegen in Serie wieder einmal eine Niederlage einstecken müssen. Der Leader der norwegischen Liga tauchte bei Verfolger Brann Bergen 2:4. Allerdings dürfte die Pleite die Mannschaft von Trainer Kjetil Knutsen kaum gross kümmern. Bodö/Glimt stand schon vor dem Anpfiff als Meister fest. Am 3. Dezember wird im letzten Spiel der Saison zuhause gegen Sarpsborg der 3. Titel binnen 4 Jahren gefeiert.