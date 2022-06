Legende: Wird das GC-Trikot kommende Saison nicht mehr tragen Allan Arigoni. freshfocus / Martin Meienberger

GC lässt Arigoni ziehen

Allan Arigoni wechselt von GC zu Lugano. Der Tessiner unterschrieb in seiner Heimat einen Vertrag bis in den Sommer 2025. Der 23-jährige Innenverteidiger hatte in den vergangenen 6 Jahren für die Grasshoppers gespielt.

Bürgy verlässt YB fix in Richtung Dänemark

YB überträgt seine Rechte an Innenverteidiger Nicolas Bürgy definitiv an den dänischen Klub Viborg FF. Dies, nachdem Bürgy bereits im letzten Halbjahr bei Viborg auf Leihbasis gespielt hatte. Bürgy kam in Dänemark bisher zu 15 Einsätzen (2 Tore) und erreichte mit Viborg einen Platz in der Qualifikation zur Conference League.