Legende: Seine Motivationskünste sind neu in Österreich gefragt Ludovic Magnin Keystone

Altach engagiert Ludovic Magnin

Ludovic Magnin wird ab dem Beginn der Rückrunde als Cheftrainer von Altach, dem Letzten der österreichischen Bundesliga, arbeiten. Der 42-jährige Romand unterschrieb einen Vertrag bis Ende der Saison 2022/23. Für Magnin ist es die erste Anstellung seit der Absetzung beim FC Zürich im Oktober 2020. Die Mannschaft aus dem knapp 7000 Einwohner zählenden Dorf in Vorarlberg hat die letzten 6 Meisterschaftsspiele allesamt verloren und liegt 13 Punkte hinter einem Platz in der Finalrunde der besten 6. Altach gehört seit der Saison 2014/15 der obersten Liga Österreichs an.

