Jonas Omlin (26) ist ein Schweizer Fussball-Goalie, der seit August 2020 beim HSC Montpellier in der französischen Ligue 1 unter Vertrag steht. Seit November 2018 gehört er zum Kader der Schweizer Fussballnationalmannschaft. Sein Debüt mit der A-Nati feierte der Obwaldner am 7. Oktober 2020 gegen Kroatien. In der Schweizer Super League gewann er mit dem FC Basel in der Saison 2018/19 den Schweizer Cup.