Schweizer in der MLS im Pech

Legende: Verletzte sich Xherdan Shaqiri. imago images/USA TODAY Network

Knapp zwei Monate vor Beginn der EM in Deutschland hat Xherdan Shaqiri einen Rückschlag erlitten. In der MLS-Partie von Chicago Fire gegen Real Salt Lake musste der Nati-Spieler bereits in der 28. Minute ausgewechselt werden. Shaqiri war mit Gegenspieler Alexandros Katranis zusammengestossen und konnte nicht mehr weiterspielen.

Die Art der Verletzung ist noch nicht bekannt, aber kurz vor der EM ist die Sorge gross. Der Basler, der seit 2014 immer bei WM- oder EM-Endrunden geglänzt hat, schoss letzten Monat die Schweiz mit einem wunderbaren Freistoss zum 1:0-Sieg gegen Irland. Damit erinnerte er daran, wie wichtig er für die Schweizer Nati ist – trotz seiner 32 Jahre, seines mangelnden Spielrhythmus und seines goldenen Exils in der MLS.

01:14 Video Archiv: Shaqiris Treffer gegen Irland Aus Sport-Clip vom 26.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Messi mit Doppelpack

Chicago verlor die Partie schliesslich mit 0:4 und hat nach 9 Runden nur 9 Punkte auf dem Konto. Der Rückstand in der Eastern Conference auf Leader Inter Miami beträgt 9 Zähler. Das Team aus Florida gewann gegen Nashville 3:1. Matchwinner war Superstar Lionel Messi. Der Argentinier glänzte mit einem Doppelpack.