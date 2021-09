Drei Schweizer haben in der Bundesliga am Samstag Erfolgsgeschichten geschrieben.

Schweizer Jubel in Bundesliga

Es war eine Zahl, die Union-Trainer Urs Fischer zuerst mit Erstaunen, dann mit einem Lächeln zur Kenntnis nahm: Seine Equipe hat dank des 1:0-Siegs über Bielefeld im 3. Bundesliga-Jahr die 100-Punkte-Marke geknackt. Noch beeindruckender ist aber folgende Statistik: Zum 20. Mal in Folge blieben die Berliner in einem Liga-Heimspiel ungeschlagen. Fischer hat die Alte Försterei in eine uneinnehmbare Festung verwandelt.

Dass Gerardo Seoane ein Trainer von Topformat ist, hat er bereits bei YB bewiesen. Dass er den Vergleich auch in einer der besten Ligen der Welt nicht scheuen muss, zeigt er momentan als Leverkusen-Coach. Mit der «Werkself» gelang ihm gegen Mainz 05 ein 1:0-Erfolg. In der Tabelle thront lediglich Serienmeister Bayern München über Seoane und Co.

Fischer und Seoane hatten an der Seitenlinie gut lachen. Ein anderer Schweizer strahlte auf dem Platz: Denis Zakaria. Der Genfer erzielte gegen Borussia Dortmund das goldene Tor (1:0). Die 3 Punkte dürften wie Balsam auf der Seele Mönchengladbachs wirken. Nach 3 Niederlagen in 4 Spielen hatte sich die erste Krise abgezeichnet.