Denis Zakaria macht sich auf die Suche nach einem neuen Klub. Der Schweizer Nationalspieler wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Gladbach nicht verlängern und den Bundesligisten spätestens im Sommer ablösefrei verlassen.

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hatte Klarheit bis zum Jahresende gefordert. «Ich habe seine Agentur bereits vor Weihnachten kontaktiert und darüber informiert, dass wir spätestens ab Sommer ohne ihn planen», so Eberl. Zakaria spielte seit 2017 für den Klub und kam bislang auf 124 Bundesliga-Einsätze.

Wer schlägt bei Zakaria zu?

Der Verlust des 25-Jährigen ist für Gladbach ein schmerzhafter, weist der Schweizer mit 27 Millionen Euro doch den zweithöchsten Marktwert im Team auf. Gut möglich deshalb, dass er bereits im Winter verkauft wird, um zumindest noch eine geringe Ablösesumme einzusacken.

Vor Zakaria hatte am Dienstag mit Matthias Ginter ein weiterer Baustein des Teams seinen ablösefreien Abgang im Sommer angekündigt. Bei Gladbach, das in der Bundesliga-Hinrunde mit Platz 14 enttäuscht hatte, wird also bald vieles neu.

