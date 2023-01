Arsenal ist in der Liga seit 12 Spielen ungeschlagen. Am Sonntag kommt es zum Duell mit dem bisher einzigen Bezwinger.

Es war der bisher einzige Dämpfer einer bisher fast makellosen Saison. Nach fünf Siegen zum Saisonstart reiste Arsenal Anfang September mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck nach Manchester. 90 Minuten und ein Doppelpack von Marcus Rashford später war der etwas überraschende 3:1-Triumph des Heimteams Tatsache.

Rund vier Monate später würden die «Red Devils» den Coup in London wohl nur allzu gerne wiederholen. Die Voraussetzungen dazu scheinen nicht schlecht. Der Abgang von Cristiano Ronaldo hat dem englischen Rekordmeister nämlich nicht geschadet. Ohne ihren in die Wüste abgewanderten Stürmerstar feierte das Team zuletzt fünf Siege in Serie, in der Tabelle preschte es auf den 3. Rang vor.

Meistermacher United?

Am letzten Spieltag griff United mit dem Sieg gegen Stadtrivale City indirekt ins Meisterrennen ein und ermöglichte Arsenal, auf zwischenzeitlich 8 Punkte davonzuziehen. Schlägt die Truppe von Trainer Erik ten Hag am Sonntag erneut zu, könnte City wieder aufrücken. Xhaka und Co. dürften da etwas dagegen haben.