Legende: Viel Diskussionsbedarf bei Brasiliens Nationalteam. IMAGO / Action Plus

Nur Rang 6 in der WM-Quali, zuletzt 3 Niederlagen am Stück, darunter ein 0:1 im Maracana gegen Erzrivale Argentinien: Dem brasilianischen Nationalteam läuft's so gar nicht. Kein Wunder, suchen die Verantwortlichen nach einem neuen Trainer. Lange galt Carlo Ancelotti als Kronfavorit, doch der Italiener verlängerte unlängst seinen Vertrag bei Real Madrid.

Neu wird auch der Coach der AS Roma, José Mourinho, als Nachfolger von Fernando Diniz gehandelt. Sein Vertrag in der italienischen Hauptstadt läuft im Juni aus, auch seine Portugiesisch-Kenntnisse sprechen für ein Engagement. Mourinho dementierte jedoch am Mittwochabend: «Brasilien hat nicht direkt mit mir gesprochen.»

Bleibt er in Rom?

Weiter erklärte der Portugiese: «Ich habe meinen Agenten angewiesen, mit niemandem zu sprechen, bevor wir wissen, ob die Roma mich behalten will oder nicht.» Eine Vertragsverlängerung scheint also durchaus möglich. Für Brasilien stehen erst im September die nächsten Spiele in der WM-Quali an. Bis dahin muss ein neuer Trainer her.