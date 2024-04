Manchester City lässt im Spitzenkampf gegen Arsenal Federn. In England ist vor allem die Kritik an Erling Haaland gross.

Legende: Fehlt zurzeit die Durchschlagskraft Erling Haaland. IMAGO / Sportimage

Die Tormaschinerie des Erling Haaland ist ins Stocken geraten. In den jüngsten 5 Pflichtspielen für ManCity und Norwegen blieb er ohne Tor, in den vergangenen vier Premier-League-Partien hat er «nur» einmal getroffen.

Auch im Spitzenkampf gegen Arsenal am Sonntag (0:0) blieb der Norweger ohne jegliche Durchschlagskraft. Ex-Profi Roy Keane setzte darum im Expertenstudio von Sky Sports im Nachgang der Partie zur Tirade an.

«Das Niveau seines Spiels ist so armselig. Nicht nur heute», schimpfte Keane. «Vor dem Tor ist er der Beste der Welt, aber sein allgemeines Spiel ist für solch einen Spieler armselig. Er muss sich da steigern. Er ist fast wie ein Spieler aus der League Two. So sehe ich ihn.»

Grundsätzlich sei Haaland ein «brillanter, fantastischer Stürmer», ergänzte er. Doch er müsse weiter hart an sich arbeiten und werde seine Schwächen sicher «in den nächsten Jahren ausbessern», meinte der 52-Jährige.

Trotz gegenwärtiger Torflaute lässt sich Haalands Bilanz auch in dieser Saison sehen. Nach 35 Pflichtspielen für City hat er 29 Tore auf dem Konto.