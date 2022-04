Wenn Raja und Wydad am gleichen Wochenende zum Tanz bitten

Seltenes Spektakel in Marokko

Legende: Ort des Spektakels Das Stadion Mohammed V (hier die «Curva Sud» von Raja) in Casablanca. zVg

Dass Stadtrivalen am gleichen Wochenende ein Heimspiel austragen, kommt selten vor. Auch in der Schweiz bedeutet ein FCZ-Auftritt im Letzigrund normalerweise, dass die Grasshoppers auswärts antreten. Anfang April ist dieser Ausnahmefall in Casablanca eingetreten – bei zwei Giganten mit berüchtigter Anhängerschaft.

In der marokkanischen Metropole sind mit Wydad und Raja nämlich zwei Schwergewichte des afrikanischen Fussballs zuhause, die sich in der afrikanischen Austragung der Champions League jeweils um den Gruppensieg balgten. Während Wydad gegen den angolanischen Meister Petro de Luanda souverän 5:1 gewann, sicherte sich am Abend darauf Stadtrivale Raja mit einem 1:0-Sieg über den algerischen Vertreter ES Sétif ebenfalls den Gruppensieg und die Viertelfinal-Qualifikation.

Bild 1 / 4 Legende: Fans, soweit das Auge reicht Jeder will dabei sein, wenn Wydad Casablanca in der «Königsklasse» antritt. zVg Bild 2 / 4 Legende: Keine Höhenangst Um beim Spiel ihrer Lieblinge dabei zu sein, begeben sich die Fans in luftige Höhen. zVg Bild 3 / 4 Legende: Sternenkulisse Tausende Smartphone-Taschenlampen sorgen für ein eindrückliches Bild. zVg Bild 4 / 4 Legende: Rote Wand Abertausende Fans blicken von der Gegentribüne gebannt auf das Spielfeld. zVg

Da sich die beiden Stadtrivalen das Stadion teilen, ergab sich ein einzigartiges Bild: Während am Samstagabend das Stadion in die roten Farben Wydads getaucht wurde, erstrahlte das Stadion nur 24 Stunden später komplett in Grün – den Farben von Raja.