Der FC Bayern München muss die Segel im deutschen Pokal bereits in der 2. Runde streichen.

Die geschlagenen Bayern schlichen enttäuscht vom Platz, während hinter ihnen die Kieler Spieler zu ihrem Matchwinner Fin Bartels stürmten. Erstmals seit 20 Jahren ist Bayern München im deutschen Pokal schon in der 2. Runde ausgeschieden.

Der Zweitligist Holstein Kiel erlebte am Mittwoch einen Abend für die Geschichtsbücher: Um 23:27 Uhr war der 6:5-Sieg im Penaltyschiessen gegen das grosse Bayern Tatsache. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden. Den entscheidenden Penalty verwandelte Bartels gegen den haushohen Favoriten und Titelverteidiger, bei den Bayern hatte Marc Roca verschossen.

Legende: Es gibt kein Halten mehr Holstein Kiel schmeisst Bayern sensationell aus dem Cup. Keystone

Dabei sah es bis zur 95. Minute nach einem Knorz-Sieg für das Team von Hansi Flick aus. Mit 2:1 lagen die Gäste in Führung, ehe Holstein-Captain Hauke Wahl seine Equipe per Kopfball in die Verlängerung rettete. Ein Beweis für die unbändige Moral des krassen Aussenseiters, der nach einer Viertelstunde bereits im Hintertreffen gelegen hatte.

In der Verlängerung drückten die Bayern auf den Sieg, Holstein hielt hinten dicht – und bejubelte später die Riesensensation im Schneegestöber.