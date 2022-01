Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum Schweizer Trainer-Duell zwischen Gerardo Seoane und Urs Fischer.

Nein, lange war die Winterpause in der Bundesliga wahrlich nicht. «Doch sie war lange genug, um die Batterien wieder zu laden», so Leverkusens Trainer Gerardo Seoane vor dem Heimspiel gegen Union Berlin. Dass die Partie in der BayArena stattfindet, ist dabei nicht unbedingt ein Vorteil: Nur gerade auf Rang 12 liegt die «Werkself» in der Heimtabelle der Bundesliga.

Doch mit solchen Dingen will sich Seoane gar nicht erst beschäftigen. Er schaue erst am Ende auf das Klassement, alles andere interessiere ihn nicht. Und doch lohnt sich schon jetzt ein Blick auf die Rangliste, steht Urs Fischers Team vor der Reise nach Leverkusen doch nur gerade einen Punkt hinter Leverkusen und könnte den Gegner mit einem Sieg überflügeln.

Dies soll mit Robustheit und einer guten Organisation gegen die Leverkusener «Schönspieler» gelingen – Urtugenden des Spiels unter Trainer Fischer. Doch mit Robert Andrich hat Seoane einen «Insider» in seinen Reihen. Der 31-Jährige kam im vergangenen Sommer von Union und weiss nur zu gut, wie man das Union-Bollwerk knacken könnte.