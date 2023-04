Legende: Zum Wegschauen Napoli unterliegt der AC Milan zuhause klar. IMAGO Images/GribaudiImagePhoto

Das Duell zwischen dem aktuellen Meister und seinem wahrscheinlichen Nachfolger ging in Italien erstaunlich deutlich an den Titelhalter. Die AC Milan gewann in der 28. Runde der Serie A beim souveränen Leader Napoli mit 4:0.

Für den Unterschied sorgten der Portugiese Rafael Leao und der Spanier Brahim Diaz, die in den ersten 25 Minuten die ersten beiden Treffer schossen. Leao erzielte nach einer Stunde und einer schönen Einzelaktion auch noch das 3:0 gegen das für einmal enttäuschende Napoli.

Milan ändert die Vorzeichen für CL-Duell

Der erste Scudetto seit 1990 dürfte den Süditalienern trotz der 3. Saisonniederlage nicht zu nehmen sein. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Lazio Rom beträgt immer noch beachtliche 16 Punkte.

Aber im Hinblick auf den Viertelfinal in der Champions League zwischen den beiden Teams ändert Napolis deutliche Niederlage die Vorzeichen. Milan wird mit breiterer Brust als gedacht ins erste Duell am 12. April gehen.

