Legende: Es braucht keine Hilfe von oben Napoli ist der Meistertitel kaum mehr zu nehmen. Keystone/EPA ANSA_ALESSANDRO DI MARCO

Napoli ist der insgesamt 3. Titel in der italienischen Serie A kaum mehr zu nehmen. Die Süditaliener fertigten auswärts Torino in der 27. Runde mit 4:0 ab. Victor Osimhen zeichnete sich als Doppeltorschütze aus. Noch sind 11 Runden zu spielen, Napolis Vorsprung auf «Verfolger» Lazio Rom beträgt satte 19 Punkte. Der 1. Meistertitel seit 33 Jahren ist also so gut wie in trockenen Tüchern.

Lazio dank Derbysieg auf Rang 2

Lazio Rom belegt dank dem Derbysieg gegen die AS neu Rang 2. Mattia Zaccagni schoss den entscheidenden Treffer in der 65. Minute. Bei der AS Roma sah Roger Ibanez bereits in der 32. Minute die gelb-rote Karte. Lazio überholte dank dem Sieg Inter Mailand in der Tabelle.

Juventus rückt nach Sieg über Inter weiter vor

Die «Nerazzurri» unterlagen im Klassiker zuhause Juventus Turin mit 0:1. Inter konnte aus den letzten 6 Partien nur 2 Siege einfahren. Matchwinner für Juve war Filip Kostic in der 23. Minute. Die «Alte Dame» (6 Siege aus den letzten 7 Spielen) darf trotz 15 Punkten Abzug wegen Bilanzbetrugs dank dem Prestigesieg wieder mit den Champions-League-Plätzen liebäugeln.