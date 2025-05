Legende: Auf den letzten Drücker in der CL dabei Matchwinner Manuel Locatelli freut sich mit Francisco Conceicao. Paola Garbuio/LaPresse via AP

Juventus hat sich in der letzten Runde der Serie A den Platz in der Champions League gesichert. Durch das 3:2 bei Absteiger Venezia beendet der Rekordmeister die Saison auf dem 4. Rang, einen Punkt vor der Roma.

Die von Trainer-Ikone Claudio Ranieri in den letzten Monaten wieder auf Vordermann gebrachte AS Roma gewann bei Torino 2:0 und setzte damit Juventus unter Druck. Erst der von Manuel Locatelli in der 73. Minute verwandelte Penalty brachte in Venedig die Entscheidung zu Gunsten der Turiner, die Napoli, Inter Mailand und Atalanta Bergamo in die Champions League begleiten. Die AS Roma bestreitet nächste Saison die Europa League.

Florenz international dabei

Weil Lecce bei Lazio 1:0 gewann, verhinderten die Süditaliener den Abstieg noch. Gleichzeitig verpassen die Laziali die Conference League. Profiteur ist die Fiorentina, die durch einen 3:2-Auswärtssieg in Udine noch vorbeizieht und die Saison auf Rang 6 beschliesst.

Neben Monza steigen auch Venedig und Empoli in die Serie B ab. Den Meistertitel hatte sich Napoli am Freitag in einem engen Rennen gegen Inter Mailand gesichert.

Resultate