Legende: Kein perfekter Abend Yann Sommer. Imago/Gribaudi Image Photo

Yann Sommer ist der perfekte Jahresabschluss versagt geblieben. Der 35-Jährige in Diensten von Inter Mailand musste gegen den Genoa CFC in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit einen Kopfball von Radu Dragusin zum 1:1 passieren lassen. Der Rumäne brachte den Ball zwar kräftig aufs Tor, Sommer wäre aber eigentlich dran gewesen. In der 2. Halbzeit erhielt er von Dragusin noch einen Tritt ins Gesicht, der «nur» mit gelb geahndet wurde.

Zuletzt hatte der Schweizer beim 1:1 gegen Juventus Turin am 26. November einen Gegentreffer kassiert. Seither war er wettbewerbsübergreifend in 5 Spielen ungeschlagen geblieben. Seine Bilanz ist auch nach dem kleinen «Tolggen» im Reinheft stark: In 23 Einsätzen in der Serie A und der Champions League hielt er seinen Kasten 15 Mal rein und kassierte nur 10 Gegentore. Inter führt die Tabelle 5 Punkte vor Juventus an, das erst am Samstag im Einsatz ist.

Napoli im Krebsgang

Meister Napoli erlebte beim 0:0 zuhause gegen Monza eine erneute Enttäuschung. Monzas Matteo Pessina verschoss sogar noch einen Penalty.