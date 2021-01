Legende: Durfte im Spitzenkampf von Beginn weg ran Xherdan Shaqiri. Reuters

Liverpool hat es verpasst, sich am 19. Spieltag der Premier League die Tabellenspitze von Erzrivale ManUnited zurückzuholen. Im Direktduell an der Anfield Road fielen keine Tore.

Trotz viel Ballbesitz kam der amtierende Champion zu keiner nennenswerten Torchance. Ganz anders United. Die «Red Devils» verpassten die Führung zweimal knapp.

75. Minute: Nach einem schön vorgetragenen Konter kommt Bruno Fernandes aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Alisson rettet für Liverpool.

83. Minute: Dieses Mal ist es Paul Pogba, der aus aussichtsreicher Position am hervorragend reagierenden Liverpool-Keeper scheitert.

Klopp setzt auf Shaqiri

An den fehlenden Ideen im Liverpooler Angriff konnte auch Xherdan Shaqiri nichts ändern. Der Schweizer Internationale bekam erstmals in dieser Premier-League-Saison die Chance von Beginn an. Nach starker Anfangsphase baute Shaqiri im Laufe des Spiels ab. In der 76. Minute wurde er durch Curtis Jones ersetzt.

Mit dem Remis können die Gäste besser leben als Liverpool. ManUnited bleibt 2 Punkte vor Leicester an der Spitze. Stadtrivale ManCity könnte am Abend mit einem Sieg gegen Crystal Palace an den «Foxes» vorbeiziehen.