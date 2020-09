Arsenal kassiert in Liverpool die erste Saisonniederlage. Granit Xhaka kommt während 60 Minuten zum Einsatz.

Legende: War gegen Arsenal der beste Spieler auf dem Feld Liverpools Sadio Mané. imago images

Arsenal musste in der 3. Runde der Premier League die erste Niederlage hinnehmen. Gegen Meister Liverpool lief das Team von Mikel Arteta meistens hinterher.

Arsenals Führung durch Alexandre Lacazette in der 25. Minute hatte Liverpool aufgeweckt: Innert 6 Minute drehten der omnipräsente Sadio Mané und Andrew Robertson das Spiel. Aufgrund der Spielanteile ging dies in Ordnung, in der ersten Halbzeit hatte das Team von Jürgen Klopp 70 Prozent Ballbesitz.

Die endgültige Entscheidung gelang Liverpool erst in der Schlussphase. Neuzugang Diogo Jota schoss das 3:1 in der 88. Minute. Für den Portugiesen war es der erste Treffer im ersten Premier-League-Spiel für die «Reds». Bei der Ballannahme sprang ihm der Ball aber an den rechten Arm, der VAR griff nicht ein – ein diskussionswürdiger Entscheid.

Xhaka von Beginn – Shaqiri fehlte

In Arsenals Mittelfeld zogen 2 ehemalige Basler die Fäden: Nati-Captain Granit Xhaka spielte an der Seite des Ägypters Mohamed Elneny. Nach 60 Minuten hatte Xhaka Feierabend. Xherdan Shaqiri fehlte in Liverpools Aufgebot.