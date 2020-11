Die 3 budgetierten Punkte waren für Liverpool schon fast im Trockenen, ehe Brighton in der Nachspielzeit doch noch ausgleichen konnte. Der Deutsche Pascal Gross sorgte per Elfmeter zum 1:1-Schlussstand. Diogo Jota hatte die «Reds» nach einer Stunde in Führung gebracht.

Legende: Nicht zufrieden mit seinen Vorderleuten Liverpools Keeper Alisson Becker. Keystone

Trotz der 2 «verlorenen» Punkte übernimmt Liverpool in der Premier League zumindest vorübergehend die Tabellenführung von Tottenham. Xherdan Shaqiri stand verletzungsbedingt erneut nicht im Kader.

Mahrez glänzt bei ManCity-Gala

Keine Blösse gab sich am 10. Spieltag Manchester City. Die «Skyblues» liessen Burnley nicht den Hauch einer Chance und siegten mit 5:0. Mann des Spiels war dabei Riyad Mahrez. Der Algerier glänzte mit einem Hattrick. Neben Mahrez trafen auch noch Benjamin Mendy und Ferran Torres.

Bei einem Spiel weniger auf dem Konto beträgt ManCitys Rückstand auf Liverpool neu noch 6 Punkte.