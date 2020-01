Die Dominanz des FC Liverpool wird langsam unheimlich. Seit genau einem Jahr ist der Champions-League-Gewinner in der Premier League ungeschlagen. In der aktuellen Saison haben die «Reds» 58 von 60 möglichen Punkten geholt. Das 2:0 gegen Sheffield am Donnerstagabend war eine weitere Machtdemonstration.

Die Art und Weise, wie Liverpool den Gegner dominierte, war beeindruckend. Mit 969 gespielten Pässen stellte die Mannschaft von Jürgen Klopp einen neuen Klubrekord auf. 874 davon fanden einen Mitspieler (90,2 Prozent).

Auch wenn sie im zweiten oder dritten Gang gespielt haben, so haben sie mit Demut und Willen gespielt.

Liverpools Auftritt rief bei Sheffields Trainer tiefe Bewunderung hervor. «Sie haben die ersten Bälle gewonnen. Sie haben die zweiten Bälle gewonnen. Sie sind gerannt – nach vorne und wieder zurück. Auch wenn sie im zweiten oder dritten Gang gespielt haben, so haben sie mit Demut und Willen gespielt. Und das als Klub-Weltmeister und Champions-League-Sieger», sagte Chris Wilder. Er liebe alles an Liverpool, so der 52-Jährige weiter, «egal ob in technischer, taktischer oder physischer Hinsicht».

Unser Passspiel war sehr gut. Unser Positionsspiel und unsere Disziplin in der Offensive waren gar aussergewöhnlich.

Nicht ganz so überschwänglich beschrieb Klopp die Leistung seiner Mannschaft. Der deutsche Erfolgscoach war aber ebenfalls sichtlich angetan vom Auftritt seiner Schützlinge. «Unser Passspiel war sehr gut. Unser Positionsspiel und unsere Disziplin in der Offensive waren gar aussergewöhnlich», sagte der ehemalige BVB- und Mainz-Coach.

Der nächste Sieg am Sonntag im Merseyside-Derby?

Einziger kleiner Wermutstropfen war der Ausfall von Naby Keita, der sich beim Aufwärmen verletzte. Er wird Liverpool am Sonntag im FA Cup im Merseyside-Derby gegen Stadtrivale Everton fehlen.

Doch auch ohne Keita spricht wenig dafür, dass Liverpool als Verlierer vom Feld gehen muss. Einerseits haben die «Reds» an der Anfield Road seit 51 Spielen nicht mehr verloren. Andererseits ist Everton in diesem legendären Stadion seit 1999 ohne Sieg gegen Liverpool.

Wer setzt sich am Sonntag im FA Cup durch? Liverpool wird seiner Favoritenrolle gerecht. Liverpool wird seiner Favoritenrolle gerecht. % Everton gelingt die grosse Überraschung. Everton gelingt die grosse Überraschung. % Das Duell endet unentschieden, ein Wiederholungsspiel muss die Entscheidung bringen. Das Duell endet unentschieden, ein Wiederholungsspiel muss die Entscheidung bringen. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Sendebezug: Radio SRF 4 News, Morgenbulletin, 3.1.20, 06:17 Uhr