Vor 3,5 Jahren noch in Englands dritthöchster Liga, spielt Sheffield United nun um einen Platz im internationalen Geschäft.

In der Premier League sorgt in dieser Saison vornehmlich der FC Liverpool für die grossen Schlagzeilen. Im Schatten der von Sieg zu Sieg eilenden «Reds» geht Sheffield United beinahe etwas unter. Dabei lieferte der Aufsteiger bisher Erstaunliches ab.

Aktuell belegen die «Blades» den 5. Tabellenplatz. Und auch wenn Trainer Chris Wilder, einst selbst Verteidiger bei Sheffield, (noch) nicht von den europäischen Plätzen sprechen will, wird die Teilnahme am internationalen Geschäft immer realistischer.

Aus gestärkter Defensive heraus

Für den Klub aus South Yorkshire wäre die Qualifikation für den Europacup in der 130-jährigen Geschichte des Klubs eine Premiere – und eine kleine Sensation. 2017 spielte Sheffield United noch in der dritthöchsten Liga, ehe Wilder das Team innert 3 Jahren in die Premier League führte. Aus dieser war Sheffield 2007 abgestiegen.

In den bisher 26 Partien dieser Saison hat Sheffield zwar nur 28 Tore geschossen, dafür aber auch nur 24 kassiert. Hinter Liverpool (15) entspricht dies dem zweitbesten Wert der Liga.

Bild 1 / 3 Legende: Der Mann hinter dem Erfolg Seit dem Engagement von Chris Wilder 2016 geht es mit den «Blades» steil bergauf. imago images Bild 2 / 3 Legende: Altehrwürdige Bramall Lane Die Spielstätte von Sheffield United wurde 1855 eröffnet und ist damit das älteste noch aktiv genutzte Stadion der Welt. imago images Bild 3 / 3 Legende: Bietet Platz für 32'000 Zuschauer Die Bramall Lane von innen. 1878 fand hier übrigens das erste Fussballspiel unter Flutlicht überhaupt statt. imago images