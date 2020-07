In der Saison 2019/20 ist Erling Haaland förmlich explodiert. Am Dienstag feiert das norwegische Sturm-Juwel seinen 20. Geburtstag.

44 Tore in 40 Spielen: Erling Haaland ist innerhalb nur einer Saison vom vielversprechenden Talent zu einem der Topstürmer Europas aufgestiegen. Lag sein Marktwert vor gut einem Jahr noch bei 5 Millionen Euro, so beträgt er aktuell mit 72 Millionen Euro mehr als das 12-Fache (Quelle: transfermarkt.ch). Am Dienstag feiert der 1,94-m-Hüne seinen 20. Geburtstag.

Das 20. Lebensjahr – eine Erfolgsstory

Im Juli 2019 war Haaland einer breiten Öffentlichkeit noch nicht richtig bekannt gewesen. Dank teils unwiderstehlichen Auftritten mit RB Salzburg in der Gruppenphase der Champions League rückte der Norweger aber bereits im Herbst des Vorjahres ins Scheinwerferlicht. Nicht weniger als 8 Treffer gelangen Haaland in den 6 Partien gegen Liverpool, Napoli und Genk.

Wenig überraschend folgte in der Winterpause der Wechsel zu einem europäischen Top-Klub. Anlaufschwierigkeiten bekundete Haaland bei Borussia Dortmund keine. Gleich bei seinem allerersten Pflichtspiel für den BVB netzte der Shootingstar 3 Mal ein – als Joker notabene.