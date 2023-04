Am Mittwoch steigt in Manchester das Kracherduell um den Premier-League-Titel – mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Showdown in der Premier League

Legende: Zum Verzweifeln Kriegt Arsenal im Titelkampf das Nervenflattern? IMAGO / Colorsport

Die Souveränität ist wie weggeblasen. Je näher Arsenal auf den 1. Ligatitel seit 2004 zusteuert, desto weicher scheinen die Knie der Spieler zu werden. In den letzten 3 Partien setzte es nur Unentschieden ab – 2 Mal gaben die «Gunners» dabei eine 2:0-Führung preis.

Und so ist der einst grosse Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City auf 5 Punkte geschrumpft – die «Citizens» haben zudem 2 Partien weniger absolviert. Im Klartext heisst dies: Das Team von Coach Pep Guardiola hat mit einem Unentschieden am Mittwoch die Liga-Entscheidung in den eigenen Füssen.

Arteta «kann es kaum erwarten»

Die Statistik spricht gegen Arsenal: Die letzten 11 Liga-Duelle mit City gingen verloren, den letzten Erfolg im Etihad gab's 2015. Dennoch sagt Trainer Mikel Arteta: «Ich kann es kaum erwarten. Das sind die Spiele, die man spielen will. Wenn alles auf dem Spiel steht, muss man dorthin gehen, um zu gewinnen.»

Die letzten 10 Duelle in der Premier League

Datum Ergebnis 15. Februar 2023 Arsenal – ManCity 1:3 1. Januar 2022 Arsenal – ManCity 1:2 28. August 2021 ManCity – Arsenal 5:0 21. Februar 2021 Arsenal – ManCity 0:1 17. Oktober 2020 ManCity – Arsenal 1:0 17. Juni 2020 ManCity – Arsenal 3:0 15. Dezember 2019 Arsenal – ManCity 0:3 3. Februar 2019 ManCity – Arsenal 3:1 12. August 2018 Arsenal – ManCity 0:2 1. März 2018 Arsenal – ManCity 0:3

Fakt ist: Finden die Londoner ausgerechnet beim formstarken ManCity zurück in die Spur, ist für Granit Xhaka und Co. der 14. Premier-League-Titel zum Greifen nah.