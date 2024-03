Er gilt als Baumeister des überraschenden FCZ-Meistertitels der Saison 2021/22: Marinko Jurendic amtete als Sportchef der Zürcher und stellte jene Mannschaft zusammen, die im Frühling 2022 den Meisterpokal der tobenden Menge auf dem Helvetiaplatz präsentieren durfte. Ein Jahr darauf erlag er dem Lockruf aus der Bundesliga und nahm das Angebot als Sportdirektor bei Augsburg an.

Der Start in das Bundesliga-Abenteuer war hektisch: «In den ersten 2 Monaten war vieles neu. Ich musste von einem Moment auf den anderen viel lernen und ins kalte Wasser springen», blickt der 46-Jährige heute auf den vergangenen Spätsommer zurück.

Trainerwechsel zu Beginn der Amtszeit

Der neue Sportdirektor war nach dem Saisonstart direkt gefordert. Augsburg missglückte der Auftakt komplett und holte nur einen Sieg aus den ersten 7 Spielen. Rückblickend sei es ein «turbulenter Start» gewesen. Kaum im Amt, musste Jurendic bereits einen schwierigen Entscheid fällen. Der Schweizer zog die Reissleine und vollzog die Trennung von Cheftrainer Enrico Maassen.

Legende: Kaum im Amt, schon auf Trainersuche Marinko Jurendic. imago / Krieger

Jurendic fand sich just in jener Situation wieder, in der er sich auch mit dem FCZ ein Jahr zuvor befunden hatte: verantwortlich für die sportlichen Geschicke eines Klubs, der in akuter Abstiegsangst einen neuen Trainer braucht. Während in den Medien bekannte Namen wie Peter Zeidler oder André Breitenreiter herumgegeistert waren, besann sich der Schweizer auf seine Zeit in Zürich. Wie schon damals holte er einen Dänen als Feuerwehrmann. Statt Bo Henriksen heisst Augsburgs Heilsbringer Jess Thorup.

Jurendic gibt zu, dass die Erfahrung aus Zürich bei der Wahl auf Thorup eine Rolle gespielt hat. «Der Entscheid hat die Sensibilität geschärft, bei der Trainersuche auch auf die Kultur zu achten.» Dänen seien sehr familiäre Menschen, die als Trainer eine sehr gute Grundausbildung mitbringen.

Wie schon in Zürich konnte der neue Mann an der Seitenlinie die Mannschaft stabilisieren. Augsburg belegt zurzeit einen Platz im engen Bundesliga-Mittelfeld. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt beruhigende 12 Punkte. Die Aufgabe, den Klub in ruhigere Gewässer zu führen, hat Jurendic gemeistert. «Weiter in die Zukunft schaue ich nicht.»