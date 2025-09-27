Legende: Wird mit einem Doppelpack zum Mann des Spiels Julian Alvarez. EPA Borja Sanchez-Trillo

Real Madrid muss weiter auf den ersten Ligasieg gegen Atletico seit dem 19. September 2022 warten. Die «Königlichen» zogen im Derbi madrileno im Estadio Metropolitano mit 2:5 den Kürzeren. Der Erfolg des Heimteams ist verdient; Atletico strahlte die gesamte Partie über deutlich mehr Torgefahr aus.

Entsprechend eröffnete das Team von Coach Diego Simeone in der 14. Minute das Skore – Robin Le Normand traf per Kopf. Real trumpfte danach mit Effizienz auf und münzte zwei Chancen in zwei Tore um: Kylian Mbappé (25.) mit seinem 8. Ligatreffer und Arda Güler (36.) reüssierten. Atleticos Antwort folgte unmittelbar vor dem Seitenwechsel, als Alexander Sörloth zum 2:2 einnickte (45.+3).

Alvarez sticht Mbappé aus

Nach der Pause avancierte Julian Alvarez mit einer Doublette zum Matchwinner: Zuerst verwandelte er einen Penalty (51.), dann einen Freistoss – und das herrlich (63.). Kurz vor Schluss netzte Antoine Griezmann zum 5:2 ein.

Real, das unter Trainer Xabi Alonso diese Saison zuvor alle Spiele gewonnen hatte, wurden in der ersten echten Prüfung gleich die Grenzen aufgezeigt.

