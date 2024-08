Per E-Mail teilen

Legende: Jubel statt Frust Manuel Akanji jubelt nach seinem verwandelten Elfmeter mit seinen City-Mitspielern. Reuters/Tobi Melville

Erst 35 Tage ist es her, da musste Manuel Akanji nach dem Elfmeterschiessen im EM-Viertelfinal der Schweiz gegen England von seinen Mitspielern getröstet werden. Als einziger Schütze hatte er nicht getroffen. Im englischen Supercup machte es der Verteidiger besser. Akanji trat im Duell mit Manchester United den insgesamt 16. Penalty und schoss seine «Citizens» zum 1. Titel der Saison.

Zwei späte Tore

In der regulären Spielzeit waren sich die beiden Stadtrivalen ebenbürtig gewesen. Alejandro Garnacho brachte Manchester United in der 82. Minute in Führung, Bernardo Silva glich 7 Minuten später zum 1:1. aus. Eine Verlängerung gab es im Wembley keine.

Im Penaltyschiessen geriet City nach dem Fehlschuss von Silva früh in Rücklage. Weil auf Seiten der «Red Devils» Jadon Sancho und später auch noch Johnny Evans scheiterten, jubelte am Ende doch noch der Meister gegen den FA-Cup-Champion der letzten Saison.