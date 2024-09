Bayern München fährt im 2. Spiel in der Bundesliga den 2. Sieg ein. Entscheidend beteiligt: Rekordspieler Thomas Müller.

Sieg in Kompanys 1. Heimspiel

Im 1. Auftritt in der Allianz Arena unter dem neuen Trainer Vincent Kompany hat für Bayern München ein 2:0-Erfolg gegen Freiburg herausgeschaut. Thomas Müller krönte seinen 710. Einsatz für den deutschen Rekordmeister – das ist neuer Rekord – mit dem Treffer zum 2:0 in der 78. Minute.

Davor war das Heimteam lange zwar hochverdient, aber nur mit einer Länge Vorsprung in Front gewesen. Harry Kane, der vor dem Spiel die Torjäger-Kanone für seine 36 Liga-Tore in der letzten Saison überreicht bekommen hatte, brachte die Bayern mit einem verwandelten Handspenalty in Führung (38.). Durch den Dreier grüssen die Münchner mit 6 Punkten aus 2 Spielen von der Tabellenspitze – gemeinsam mit Leipzig und Heidenheim.

Heidenheim überfährt Augsburg

Aufgrund des Torverhältnisses von 6:0 sind die Heidenheimer nach dem 2. Spieltag sogar Leader. Der letztjährige Aufsteiger und Conference-League-Gegner von St. Gallen schoss Augsburg (ab 46. mit Ruben Vargas) zuhause gleich mit 4:0 ab. Die Bayern-Leihgabe Paul Wanner brillierte mit 1 Elfmeter-Tor und 1 Assist.