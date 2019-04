Legende: Die Erlösung Rennes' Jubel nach dem Finalsieg im Penaltyschiessen. Keystone

PSG's Christopher Nkunku schiesst im Penaltyschiessen übers Tor. Alle 11 Schützen vor ihm trafen.

Stade Rennes holt einen 0:2-Rückstand auf und erreicht die Verlängerung, in der es 2:2 bleibt.

Für Rennes ist es der 3. Pokalsieg.

Das ambitionierte Paris Saint-Germain muss sich diese Saison mit dem Meistertitel begnügnen. Im Cupfinal gegen Stade Rennes verloren die Hauptstädter nach Penaltys.

Eigentlich hatte es für Thomas Tuchels Mannschaft gut begonnen. Dank Toren der beiden Brasilianer Dani Alves und Neymar lag PSG schon nach 21 Minuten mit 2:0 in Führung. Doch Rennes konnte vor der Pause von einem Eigentor von Presnel Kimpembe profitieren. Mexer sorgte in der zweiten Halbzeit für den Ausgleich zum 2:2. Dabei blieb es bis zum Penaltyschiessen, in dem alle bis auf PSG's Christopher Nkunku trafen.

Mbappé fast der Matchwinner – dann sieht er rot

In der Verlängerung war Kylian Mbappé die auffälligste Figur. In der 99. Minute traf er den Pfosten. In den Schlussminuten musste er nach einem rüden Foul vom Platz, als er seinen Gegenspieler mit der Sohle am Knie traf.