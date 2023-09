Gerardo Seoanes Gladbach schlägt sich in der 3. Runde der Bundesliga gegen die Bayern wacker, geht am Ende dennoch leer aus.

Legende: Feiern nach dem 2:1 Mathys Tel (links) und Dayot Upamecano. Keystone/Martin Meissner

Borussia Mönchengladbach durfte gegen die Bayern lange mit einem Punktgewinn liebäugeln. Bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit stand es im Borussia-Park 1:1, ehe der eingewechselte Mathys Tel in die Bresche sprang und in der 87. Minute zum 2:1 traf. Der Treffer für die überlegene, aber lange Zeit aber harmlose Mannschaft von Thomas Tuchel war verdient.

Zuvor tat sich der Rekordmeister gegen das von Trainer Gerardo Seoane perfekt eingestellte Gladbach schwer. Die Defensive der «Fohlen» hielt den bayrischen Angriffswellen stand und in der Offensive liess Ko Itakura in der 29. Minute die Heimfans jubeln. Erstmals in dieser Saison lagen die Bayern in Rückstand. Im 2. Durchgang folgte das erwartete Powerplay der Gäste. Joshua Kimmich chippte zu Leroy Sané, der aus spitzem Winkel den Ball ins Netz drückte (58.).

Die Bayern liegen mit 3 Siegen aus 3 Spielen voll im Plan. Die Borussia hingegen steht weiter mit nur einem Zähler da und stellte zudem einen Negativ-Rekord auf: Erstmals in ihrer Geschichte kassierten die «Fohlen» 9 Gegentore an den ersten 3 Spieltagen.