So helfen die Fussball-Klubs

In der Bundesliga werfen die grossen Klubs Geld in einen Topf für die «Kleinen». Manchester City kümmert sich um seine Mitarbeiter. Die AS Roma verschickt Essens-Pakete für ihre treuen Senioren. Und Liverpool setzt seine Stadion-Ordner für die Allgemeinheit ein.

Wie sich Real Madrid, Barcelona oder der FC Watford in Zeiten der Corona-Pandemie erkenntlich zeigen, erfahren Sie im obigen Audio-Beitrag.