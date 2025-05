Legende: Mitten im Quartier gelegen Der Goodison Park in Liverpool. Reuters/Jason Cairnduff

Die «Grand Old Lady» geht in Rente: Wenn Everton am Sonntag nach 133 Jahren seinem geliebten Goodison Park Goodbye sagt, wird eine beinharte englische Fussball-Regel ausser Kraft gesetzt. Bei der Abschiedszeremonie nach dem Spiel gegen Southampton dürfen die Fans auf ihren Sitzen ausnahmsweise Alkohol trinken – in der Premier League sonst undenkbar.

Anstossen werden die Evertonians dann auf ein ikonisches Stadion, das wie so viele Traditionsstätten nicht mehr zeitgemäss ist. Seit der Eröffnung am 24. August 1892 wurde der Goodison Park immer wieder erweitert, obwohl in dem engen Arbeiterviertel Walton kaum Platz ist. Immerhin, abgerissen wird das Stadion nicht, es bleibt als Heimstätte des Frauen-Teams bestehen.

Legende: Futuristisch Das neue Everton-Stadion am Bramley-Moore-Dock. Getty Images/Anthony Devlin

Das Männer-Team aber zieht weiter, die 50'000-Zuschauer-Arena auf dem Gelände des ehemaligen Bramley-Moore-Docks ist bereits fertig. Ein letztes Mal aber wird am Sonntag noch der «Roar» von den Tribünen ertönen. Sitze mitzunehmen, das hat Everton bereits klargemacht, ist nicht erlaubt. Der Bier-Konsum muss erst einmal reichen.

