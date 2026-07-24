Derzeit ist Marokko der offizielle Sieger des vergangenen Afrika Cups. Aber bleibt das auch so?

Legende: Der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne. Reuters/Denis Balibouse

Im Streit um den Titel beim Afrika Cup zwischen Marokko und Senegal hat der Internationale Sportgerichtshof TAS eine Anhörung angesetzt. Sie soll am 8. Oktober in Lausanne stattfinden.

Das Berufungsgericht des afrikanischen Fussball-Verbands CAF hatte nach dem von Tumulten geprägten Endspiel vom 18. Januar dem Einspruch von Marokko stattgegeben und die Partie, die Senegal sportlich mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte, mit 3:0 für Gastgeber Marokko gewertet. Dagegen legte der senegalesische Fussball-Verband Berufung ein.

Entscheid noch nicht am 8. Oktober

Das CAF-Gericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass der Senegal durch das Verlassen des Platzes aus Protest gegen eine Schiedsrichterentscheidung gegen Ende der regulären Spielzeit die Partie aufgegeben habe. In 1. Instanz war Senegals Verband nur zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Die TAS-Anhörung findet hinter verschlossenen Türen statt. Wann eine Entscheidung fällt und wann sie kommuniziert wird, ist offen. Am 8. Oktober soll das noch nicht passieren.