Legende: Hitziger Final zwischen Marokko und Senegal. Keystone/Mosa'ab lshamy

Senegal muss den Titel beim Afrika Cup 2026 an den unterlegenen Finalisten Marokko abgeben.

Dies entscheidet der afrikanische Fussballverband am Dienstagabend.

Die Begründung: Senegal habe durch das Verlassen des Spielfelds die Partie aufgegeben.

Marokko wurde am Dienstagabend überraschend zum Sieger des Afrika Cups 2026 erklärt. Das Berufungsgremium des afrikanischen Fussballverbands (CAF) erklärte den Final vom 18. Januar als verloren aus Sicht Senegals. Das Ergebnis wurde mit 3:0 zugunsten Marokkos gewertet.

Hintergrund der Entscheidung ist das chaotische Endspiel Mitte Januar in Rabat, das kurz vor dem Abbruch gestanden hatte. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen, erst nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

Passend zum Thema Marokko geht leer aus Nach Eklat und Panenka-Fail: Senegal gewinnt Afrika Cup

Brahim Diaz vergab den Strafstoss, in der Verlängerung traf Senegal zum 1:0-Endstand. Der CAF wertete das Verhalten der senegalesischen Spieler vor dem Diaz-Strafstoss nun als Verstoss gegen die Artikel 82 und 84: Durch das Verlassen des Spielfeldes habe das Team die Partie aufgegeben und müsse als Verlierer gewertet werden.