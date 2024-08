Legende: Kommt glimpflich davon Wolfgang Niersbach. IMAGO Images/Ulrich Wagner

Das Verfahren gegen Niersbach ist vorerst für einen Monat gegen eine Geldauflage von 25'000 Euro sistiert. Kommt er der Zahlung des Betrages zugunsten einer gemeinnützigen Institution bis zum 9. September nach, wird der Prozess gegen ihn endgültig zu den Akten gelegt.

«Dies ist kein Freispruch. Der Tatverdacht besteht weiterhin, auch wenn die Schuld als gering zu betrachten ist», sagte Richterin Eva-Marie Distler über die Einstellung des Verfahrens wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall. Sie begründete den Entscheid damit, dass Niersbach «möglicherweise der Einzige ist, der nicht explizit in die Vorgänge involviert war».

In dem Prozess sind neben Niersbach weitere ehemalige Spitzenfunktionäre des Deutschen Fussball-Bundes angeklagt. Sie sollen eine im April 2005 an die Fifa erfolgte Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro in der Steuererklärung für 2006 unrechtmässig als Betriebsausgabe deklariert und damit die Steuer für das WM-Jahr um rund 13,7 Millionen Euro gekürzt haben.