Die Champions-League-Partie zwischen Leipzig und Liverpool am 16. Februar kann nicht in Leipzig stattfinden, da die «Reds» aufgrund der aktuellen Lage nicht einreisen dürfen.

Legende: Darf mit seinem Team nicht nach Deutschland reisen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. imago images

Einen Sonderantrag der Leipziger für die Einreise des englischen Meisters mit dem Schweizer Xherdan Shaqiri lehnte die Bundespolizei ab, wie eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums bestätigte. Bis zum 17. Februar gilt in Deutschland eine Einreisesperre für Personen aus Corona-Mutationsgebieten, zu denen Grossbritannien zählt.

Das Hinspiel ist auf den 16. Februar terminiert, das Rückspiel in Liverpool soll am 10. März stattfinden. Die Achtelfinals müssen bis am 2. April gespielt sein. Leipzig muss nun eine Alternative vorschlagen, im schlimmsten Fall droht dem Bundesligisten eine 0:3-Forfaitniederlage.

Tauschen die Klubs das Heimrecht?

Eine Option wäre nun eine zeitliche Verlegung. Zudem besteht die Möglichkeit, das Heimrecht zu tauschen. Durch die Geisterspiele fällt der Zuschauer-Effekt ohnehin weg. Allerdings wäre das Problem damit womöglich nur aufgeschoben, da die Bundesrepublik die Verordnung verlängern könnte.