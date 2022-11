Die Freiburger bezwingen Union 4:1 und stehen neu auf Platz 2. Frankfurt spielt in Mainz «nur» 1:1.

In der 20. Minute hatte Vincenzo Grifo für Freiburg bereits 3 Mal eingenetzt und sein Team auf die Siegerstrasse gebracht. Zweimal durfte der deutsch-italienische Doppelbürger dabei vom Penaltypunkt antreten. Es war der schnellste Hattrick seit 31 Jahren – Michael Tönnies traf zuletzt am 27. August 1991 für Duisburg gegen Karlsruhe bereits nach 16 Minuten dreifach.

Zwischen Grifos Nummern 2 und 3 verschoss Robin Knoche für die Union einen Elfmeter (9.), kurz darauf flog Diogo Leite nach einer Notbremse vom Platz (19.). Resultatkosmetik zum 4:1 betrieben die Berliner erst in der 84. Minute durch Sven Michel – ebenfalls per Penalty.

Frankfurt «nur» mit 1 Punkt

Die zuvor drittplatzierte Eintracht Frankfurt wurde derweil gebremst. Die Mannschaft um Djibril Sow kam in Mainz nur zu einem 1:1. Jonathan Burkardt brachte den Gastgeber kurz vor der Pause in Front. In der 67. Minute musste das Team mit Silvan Widmer und Edimilson Fernandes den Ausgleich hinnehmen: Der Franzose Randal Kolo Muani traf nach Vorlage von Mario Götze und kam damit zu seinem 15. Skorerpunkt im 14. Bundesligaspiel.