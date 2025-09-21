Der Stürmer trifft in der Nachspielzeit zum 1:1 gegen Leverkusen. Union überrascht in Frankfurt.

Legende: Später Treffer ins Glück Haris Tabakovic (2. v. l.) sorgt für den 1. Saisontreffer von Gladbach. Keystone/DPA/FEDERICO GAMBARINI

Im 3. Spiel für seinen neuen Klub Mönchengladbach hat Haris Tabakovic erstmals getroffen. In der 80. Minute eingewechselt, traf der bosnisch-schweizerische Doppelbürger in der 92. Minute zum 1:1. Für die Gäste war es im 1. Auftritt nach der Entlassung von Trainer Gerardo Seoane das 1. Saisontor und immerhin der 2. Punkt. Trotzdem bleiben die «Fohlen», bei denen Nico Elvedi durchspielte, tief im Tabellenkeller stecken.

Die Führung für Leverkusen hatte Malik Tillman erzielt (70.). Auch der Vizemeister kam in dieser Saison noch nicht auf Touren und bleibt mit 5 Punkten aus 4 Spielen in der unteren Tabellenhälfte.

Union Berlin düpiert Frankfurt

Ein Überraschungscoup gelang Union Berlin bei Eintracht Frankfurt (ab 91. Minute mit Aurèle Amenda). Die Gäste siegten dank 3 Toren von Oliver Burke und 4 Vorlagen von Andrej Ilic mit 4:3.

Resultate