Legende: Premyer Liqasi (AZE): Karabach Agdam Spannung geht anders: Zum 10 Mal in 11 Jahren ist Karabach Agdam Meister in Aserbaidschan. Bereits 8 Spieltage vor Schluss stand Karabach als Meister fest. Der Stammgast in europäischen Gruppenphasen traf in den letzten rund 10 Jahren auf 3 Schweizer Teams: YB, den FCB und den FCZ. Reuters/Wolfgang Raffay