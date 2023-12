Legende: Viertelfinal, wir kommen! Die Gladbacher Spieler bejubeln den späten Treffer gegen Wolfsburg. Imago/eu-images

Im Duell zweier Bundesligisten hat Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend zu Hause gegen Wolfsburg in extremis die Viertelfinals erreicht. Kouadio Koné köpfelte die Equipe von Trainer Gerardo Seoane in der 120. Minute nach einem der seltenen Gladbacher Konter aus kurzer Distanz in die nächste Runde.

Es war ein glücklicher Erfolg der Gladbacher, die sich kaum Torchancen erspielen konnten. Umso schmerzhafter waren für die Gäste die beiden Fehlschüsse von Topskorer Jonas Wind, der in der 90. Minute mit seinem Kopfball an Keeper Moritz Nicolas scheiterte und 3 Minuten später – noch immer vor der Verlängerung – aus kurzer Distanz den Ball freistehend am linken Pfosten vorbeischob.

Drei Zweitligisten sind bereits weiter

Neben Mönchengladbach erreichten am Dienstag die drei Zweitligisten Kaiserslautern (2:0 gegen Nürnberg), Fortuna Düsseldorf (2:1 bei Magdeburg) und St. Pauli (4:1 bei Homburg) die Viertelfinals. Die restlichen vier Achtelfinals – darunter das Top-Duell Stuttgart gegen Dortmund – finden am Mittwochabend statt.