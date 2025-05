In der Serie A kommt es am nächsten Sonntag zum Showdown – Napoli hat den Titel in den eigenen Füssen.

Spätes Drama in der Serie A

Legende: Diesen Abschluss hält er Yann Sommer (l.) im Inter-Tor. IMAGO / Italy Photo Press

Mehr Spannung geht nicht: Der Meister in der Serie A wird erst am letzten, dem 38. Spieltag, erkoren. Am Sonntagabend kamen die letzten beiden Titelaspiranten Inter Mailand und Napoli je zu einem Remis.

Inter musste sich zu Hause gegen Lazio mit einem 2:2 zufriedengeben. Die «Nerazzurri» mit Goalie Yann Sommer gingen zweimal in Führung. Lazio, das um die Europa-League-Teilnahme kämpft, gelang zweimal der Ausgleich – das 2:2 fiel erst in der 90. Minute, als Pedro einen Penalty versenkte.

Sohm spielt bei Parma durch

In den Schlussminuten drückten die Mailänder im San Siro vehement auf den erlösenden Siegtreffer, der zudem ein gigantischer Schritt in Richtung «Scudetto» gewesen wäre. Denn Napoli kam in Parma, bei dem Simon Sohm durchspielte, nicht über ein torloses Remis hinaus.

Das bedeutet, dass es am kommenden Sonntagnachmittag zum finalen Showdown kommt. Napoli hat aufgrund des einen Punktes Vorsprung an der Tabellenspitze die besseren Karten. Ein Heimsieg gegen Cagliari würde zum Titel reichen, Inter, das in Como aufläuft, ist auf einen Patzer Napolis angewiesen.

