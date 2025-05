6 Entlassungen in 2 Wochen: In der 2. Bundesliga brennt der Baum

Legende: Muss beim FC Köln gehen Gerhard Struber. IMAGO / RHR-Foto

Der Meisterkampf in der Bundesliga wurde am Wochenende entschieden. Eine Stufe darunter könnte der Schlussspurt spannender kaum sein. Zwei Runden vor Saisonende haben noch neun (!) Teams rechnerische Chancen, zumindest den Relegationsplatz zu erreichen. Neben Absteiger Regensburg müssen zudem fünf Teams um den Klassenerhalt bangen.

Die delikate Ausgangslage hat Konsequenzen auf dem Trainermarkt. Am Montagabend gab Greuther Fürth die Trennung von Coach Jan Siewert bekannt – es ist bereits der sechste Trainerwechsel der Liga binnen zwei Wochen. Siewert hatte sein Amt erst im Oktober als Nachfolger von Alexander Zorniger angetreten.

11 Teams mit Trainerwechsel

Fürth befindet sich in bester Gesellschaft. Am Montagmorgen hatte bereits der 1. FC Köln die Trennung von Gerhard Struber verkündet – obwohl die «Geissböcke» derzeit als 2. einen direkten Aufstiegsplatz belegen. Insgesamt mussten in dieser Saison bereits 14 Trainer ihren Stuhl räumen. 11 der 18 Teams haben nicht mehr den gleichen Mann an der Seitenlinie wie zu Beginn der Saison.