Paris Saint-Germain holt bei St-Etienne in extremis ein Unentschieden, Hannover schliesst dank einem 2:1 zu Bremen auf.

Spektakel-Spiel in Frankreich

Tabellenführer Paris Saint-Germain kommt bei Saint-Etienne nur zu einem glücklichen 1:1. In der Nachspielzeit profitierten die Pariser von einem Eigentor von Mathieu Debuchy. In den Schlussminuten hatte der eingewechselte Edison Cavani gleich zwei 100%-ige Chancen vergeben.

Zuvor war PSG, geschwächt durch eine gelb-rote Karte (41. Minute), äusserst bescheiden aufgetreten. Saint Etienne war nach einer Viertelstunde durch Remy Cabella in Führung gegangen, wenig später hätte der Franzose vom Elfmeterpunkt gar noch erhöhen können, scheiterte aber.

Hannover stoppt Niederlagenflut

In der Bundesliga schlug Hannover zu Hause Werder Bremen mit 2:1. Martin Harnik (17. Minute) und Felix Klaus (42.) hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte auf die Siegerstrasse geschossen. Der Anschluss von Ishak Belfodil (74.) mit einem kuriosen Bodenauf-Kopfball via Latte blieb nur Resultatkosmetik.

Mit diesem Sieg unterbricht Hannover eine Serie von 5 Niederlagen und rückt bis auf einen Punkt an den Tabellennachbarn Bremen (Platz 12) heran.