Leipzigs Siegesserie von 8 Pflichtspielerfolgen ist beim 3:3 in Mainz gerissen. Trotzdem bleibt das Team seit 14 Spielen ungeschlagen, was Vereinsrekord bedeutet. Mainz kompensierte Leipzigs Klasse mit Einsatz und Wille. In der Schlussphase hatten beide Teams den Siegestreffer auf dem Fuss – Leipzigs Willi Orban kam ihm am nächsten.

Klostermann und Werner überzeugen

Nach nur 32 Minuten hatte der 22-jährige Lukas Klostermann, der eigentlich als Verteidiger bekannt ist, einen Doppelpack auf dem Konto. Dem 2:0 für die Pokalfinalisten war ein umstrittener Zweikampf mit Orban vorausgegangen.

Beide Tore waren von Timo Werner vorbereitet worden, der selbst für das 3. Tor von RB sorgte. Zwischenzeitlich war Mainz der Anschlusstreffer durch Karim Onisiwo gelungen.

Kämpferische Mainzer

Mainz liess nicht locker. Nach rund einer Stunde gelang Moussa Niakhaté der 2:3-Anschlusstreffer. Das Heimteam drückte weiter und kam in der 83. Minute durch Jean-Philippe Mateta zum Ausgleich. In den letzten Minuten gab es Chancen auf beiden Seiten, doch das 3:3 hielt Bestand.