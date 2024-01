Legende: Später Siegtreffer Nathan Aké avanciert gegen Tottenham zum Matchwinner. Keystone/AP/Dave Shopland

FA Cup: ManCity kegelt Tottenham raus

Manchester City ist dank einem 1:0-Sieg gegen Tottenham in den Achtelfinal des FA Cups eingezogen. Nathan Aké (88.) erzielte den einzigen Treffer der Partie nach einem Eckball. Für das Team von Pep Guardiola war es der erste Torerfolg im 2019 fertiggestellten Tottenham Hotspur Stadium. Zuvor hatten die «Citizens» in 5 Partien nie einen Treffer erzielen können. Zwischen Chelsea und Aston Villa fielen keine Tore. Damit kommt es in dieser Begegnung zu einem Rückspiel.

Bundesliga: Widmer mit Mainz weiter sieglos

Eintracht Frankfurt ist zumindest vorerst wieder näher an die Champions-League-Plätze herangerückt. Die Hessen gewannen ein zähes Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 dank einem Kopfballtreffer von Mario Götze (73.) mit 1:0. Den Mainzern mit Captain Silvan Widmer droht nach dem 8. sieglosen Spiel in Serie am Wochenende der Fall auf einen direkten Abstiegsplatz.