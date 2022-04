England: Arsenal gewinnt Londoner Derby

Arsenal hat ein spektakuläres Stadtduell mit Chelsea für sich entschieden. Die «Gunners» mit Granit Xhaka in der Startelf gewannen an der Stamford Bridge 4:2. Nachdem die 1. Halbzeit 2:2 ausgegangen war, machten für Arsenal im 2. Durchgang Eddie Nketiah (57.) und Bukayo Saka (90.+2) den Unterschied aus. Manchester City gab sich zuhause keine Blösse, bezwang Brighton 3:0 und überholte Liverpool in der Tabelle wieder. Fabian Schär verzeichnete mit Newcastle United einen 1:0-Erfolg über Crystal Palace.

Spanien: Real marschiert weiter

Real Madrid stürmt unbeirrt in Richtung 35. Meistertitel in der spanischen Liga. Die «Königlichen» feierten in Osasuna einen 3:1-Sieg. Kurios dabei: Karim Benzema verschoss gleich 2 Elfmeter (52./59). Das Polster an der Tabellenspitze beträgt 18 Punkte auf Barça (2 Spiele weniger).

Italien: Juve im Coppa-Final

Nach dem 1:0 im Hinspiel setzte sich Juventus Turin auch im 2. Halbfinal-Vergleich mit Fiorentina durch. Zuhause bejubelten die «Bianconeri» einen 2:0-Sieg. Federico Bernardeschi (32.) und Danilo (90.+4) erzielten die beiden Tore. Im Endspiel wartet Inter Mailand.