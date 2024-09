Per E-Mail teilen

Legende: Wer behält am Samstag die Oberhand? Viele Augen werden beim Bundesliga-Spitzenkampf auf Florian Wirtz und Jamal Musiala gerichtet sein. imago images/Sven Simon

Jamal Musiala freut sich auf das Duell mit seinem Kumpel Florian Wirtz. Am Samstag trifft der bisher makellose Bundesliga-Tabellenführer Bayern München in der heimischen Arena auf Verfolger und Double-Gewinner Leverkusen.

«Wir sind gute Freunde, wir schreiben uns und haben guten Kontakt», sagt der Superdribbler von Bayern München über das Verhältnis zu seinem «Seelenverwandten» aus der deutschen Nationalmannschaft.

Jeder freut sich auf den Spieltag.

Im DFB-Dress zaubern «Wusiala» längst zusammen. Doch beim Bundesliga-Kracher liefern sich Deutschlands wertvollste Fussball-Juwelen nun ein elektrisierendes Kräftemessen. Vom «Zauber-Gipfel der beiden Überflieger» (Sport Bild) ist die Rede.

06:01 Video Archiv: Wirtz und Musiala treffen im EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland Aus UEFA EURO 2024 Clips vom 14.06.2024. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 1 Sekunde.

«Er ist ein super Spieler», sagt der 21-jährige Musiala über den gleichaltrigen Wirtz. «Ich will, dass er es gut macht und hoffe, er will auch, dass ich es gut mache. Jeder freut sich auf den Spieltag.»

Auch im Klub bald Teamkollegen?

Die Vertragsverlängerung von Musiala (aktuell bis 2026) geniesst an der Säbener Strasse zurzeit höchste Priorität. Als nicht minder gesichert gilt das Münchner Interesse an einer Verpflichtung von Wirtz, der in Leverkusen zwar noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2027 besitzt, für eine Ablösesumme von kolportierten 150 Millionen Euro wohl aber im nächsten Sommer verfügbar sein könnte.

Beide sind in Form

Eine nachhaltige Kostprobe ihres Könnens zeigten Wirtz und Musiala einem breiten Publikum bei der Heim-EM im Sommer, aber auch der noch jungen Bundesliga-Saison drücken sie bereits ihre Stempel auf.

Wirtz begeisterte mit vier Toren in vier Ligaspielen und traf auch direkt bei seiner Champions-League-Premiere doppelt. Musiala steuerte zuletzt fünf Skorerpunkte (zwei Tore, drei Vorlagen) zu Bayerns sagenhafter 20-Tore-Woche bei.

05:46 Video Archiv: Wirtz trifft bei Champions-League-Debüt doppelt Aus Sport-Clip vom 19.09.2024. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 46 Sekunden.

Letzter Bayern-Sieg 2022

Gegeneinander angetreten sind die beiden auf höchster Stufe bereits 7 Mal. An die letzten drei Duelle (2 Siege, 1 Unentschieden) erinnert sich Wirtz gerne zurück. Letztmals konnten die Bayern gegen Leverkusen vor zwei Jahren einen Sieg landen. Beim 4:0 gelang Musiala damals ein Tor und ein Assist. Wirtz fehlte in dieser Partie aber aufgrund eines Kreuzbandrisses verletzt.