Spitzenkampf in der Bundesliga

Legende: Bleiben weiterhin siegreich Borussia Dortmund. IMAGO / Treese

Der erste Aufreger geschah schon vor dem Anpfiff: Während des Aufwärmens bekundete Torhüter Gregor Kobel muskuläre Probleme. Alexander Meyer vertrat den Schweizer.

Vermeintlich früh gingen die «Schwarz-Gelben» durch Julian Brandt in Führung. Der VAR sah jedoch, dass Brandt den Ball mit dem Arm mitnahm. Wenig später war der VAR wieder gefragt. «Bullen»-Torwart Janis Blaswich rutschte in die Beine von Marco Reus. Der Stürmer verwandelte den fälligen Strafstoss sicher.

5 Minuten vor der Pause jubelte der BVB erneut. Nach einem Freistoss wurde der Ball nur bis zu Emre Can geklärt, welcher den Ball aus rund 20 Metern in die Maschen haute.

Feuerwerk nach der Pause

Zu Beginn der 2. Hälfte zündeten die Anhänger von RB etliche Pyros. Die Energie von den Rängen übertrug sich auf die Spieler. Leipzig war deutlich stärker. Die Dortmunder Abwehr hielt bis zur 74. Minute stand.

David Raum spielte eine flach getretene Flanke in den Strafraum, wo Emil Forsberg mit seiner Grätsche den Ball an Meyer vorbei drückte. In der Nachspielzeit zeigte Meyer sein ganzes Können und hielt den Sieg fest.