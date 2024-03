Legende: Umkämpfte Sache Im ersten Direktduell in dieser Saison behielt Arsenal knapp mit 1:0 die Oberhand. imago images/Offside Sports Photography

Es war der 33. Spieltag am 26. April 2023, als Arsenal als Tabellenführer zum Spitzenspiel nach Manchester ins Etihad-Stadion reiste. Nach zuvor 3 Remis in Serie war es um das Selbstvertrauen der «Gunners» nicht mehr zum Besten bestellt.

Der Vorsprung auf ManCity war von zwischenzeitlich 8 Punkten auf einen mickrigen Zähler zusammengeschrumpft. Nach einem 1:4 mussten die Londoner die Spitzenposition an den Gegner abtreten und sollten sie bis Saisonende nicht mehr zurückerobern können. Der Traum vom ersten Meistertitel seit 2004 platzte – wieder einmal.

Schliessen 01:26 Video Arteta: «Versuchen, mit ManCitys Niveau Schritt zu halten» (engl.) Aus Sport-Clip vom 31.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden. 01:00 Video Guardiola: «Fans werden uns zum Besten treiben» (engl.) Aus Sport-Clip vom 31.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Liverpool als Nutzniesser?

In diesem Jahr kommt es bereits am 30. Spieltag zum Spitzenkampf mit fast ähnlicher Ausgangslage. Wieder weist Arsenal 1 Punkt Vorsprung auf und muss am Sonntag auswärts bei Manuel Akanji und Co. antreten. Da dürften Erinnerungen hochkommen.

Im Gegensatz zum letzten Jahr könnte aber Liverpool (punktgleich mit Arsenal an der Spitze) und nicht ManCity der erste Nutzniesser eines Punktverlustes der Londoner sein. Die «Reds» empfangen am Sonntag Brighton.

06:45 Video Archiv: Sportflash mit der Zusammenfassung ManCity – Arsenal Aus Sportflash vom 26.04.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 45 Sekunden.